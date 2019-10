Mattinata di code e incidenti a Roma che hanno mandato – come di consueto – il traffico in tilt. Macchine bloccate sul Grande Raccordo Anulare per un incidente tra Tuscolana e Appia in carreggiata interna, e un altro (sempre sul GRA) all'altezza della Cassia ma in carreggiata esterna. Ma non si tratta degli unici sinistri avvenuti sul Raccordo oggi: nelle prime ore del mattino due macchine si sono scontrate tra la diramazione di Roma Nord e la Bufalotta, creando disagi agli altri automobilisti, rimasti bloccati per strada. Quest'ultimo incidente è stato risolto e le vetture spostate dalla carreggiata, ma rimangono le code e il traffico è rallentato. La circolazione è rallentata anche da Formellese a via degli Olmetti in entrambi i sensi di marcia a causa di un altro incidente avvenuto in via di Santa Cornelia. Non si conoscono le dinamiche degli incidenti né le attuali condizioni degli automobilisti.

Incidenti a Roma, automobilisti bloccati e traffico in tilt

Non si conoscono le attuale condizioni degli automobilisti coinvolti negli incidenti, ma non dovrebbero essere gravi. Anche la dinamica è al momento incerta, ma le condizioni dei conducenti non dovrebbero essere critiche. Sono però forti i disagi alla circolazione, con gli automobilisti che ancora una volta hanno difficoltà a spostarsi all'interno della città di Roma, perennemente congestionata dal traffico e dalle migliaia di persone che ogni giorno si mettono in macchina per andare al lavoro. Quella del traffico è purtroppo una maglia nera per la metropoli, che ogni giorni ha dei tempi di percorrenza – anche su distanze relativamente brevi – molto ampie.