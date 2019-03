in foto: Immagini della Polizia di Stato

Vendevano prodotti alimentari vietati a base di cannabis. A finire sotto la lente d'ingrandimento della Polizia di Stato un punto vendita nella zona Borgo a Roma, dove gli agenti hanno controllato la merce presente agli interno degli espositori, pronta ad essere acquistata dai clienti. I poliziotti della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura, insieme ai colleghi dell'Agenzia delle Dogane e dalla Polizia Roma Capitale, a seguito di alcuni accertamenti, hanno sequestrato 385 prodotti alimentari tra cui birre, bevande energetiche, biscotti e tisane, tutti non corrispondenti alla normativa vigente per gli ingredienti della canapa legale utilizzati, non conformi alla disciplina doganale e senza le licenze previste dalla normativa. La merce era esposta all'interno di alcuni distributori automatici. Si tratta di cioccolato al latte a base di cannabis, decotti di erbe e birre, tutti prodotti nei quali era presente lo speciale ingrediente e molto apprezzate dai clienti che le acquistavano per gioco o per piacere. Inoltre i prodotti venivano venduti ai clienti sulla base di proprietà erboristiche falsamente attribuite.

Il provvedimento a seguito di servizi amministrativi e di prevenzione disposti dal Questore di Roma. I titolari dell'attività hanno ricevuto una multa di 10mila euro. Inoltre gli agenti li hanno segnalati all'autorità garante per il trattamento dei dati personali per non aver segnalato al pubblico la presenza del sistema di vigilanza a circuito chiuso, all'interno e all'esterno dell'attività.