in foto: Uno degli ’zozzoni’ incastrati dalle telecamere di sicurezza

Cinquanta telecamere di videosorveglianza installate in punti strategici della città per incastrare gli ‘zozzoni', cosi li definisce la sindaca Virginia Raggi, che scaricano rifiuti e mobili lungo le strade di Roma. Già individuati i primi responsabili e già scattate le prime multe da parte della polizia locale di Roma Capitale. Per esempio un tassista romano di 52 anni è stato multato per aver gettato rifiuti ingombranti, due sportelli di vetro, ripiani di legno e vernice, in uno dei punti controllati. Dovrà pagare una multa di 600 euro per aver gettato in modo illegale rifiuti non pericolosi. L'uomo dovrà provvedere anche a portarli presso le isole ecologiche dell'Ama.

Raggi: "Non c'è più spazio per gli zozzoni"

"Ho fatto installare decine di telecamere in alcuni punti della città per riprendere e multare chi abbandona rifiuti in strada: vecchi mobili, water, materassi, calcinacci, pneumatici lasciati da persone insospettabili", ha annunciato su Facebook la sindaca Raggi.

"Non servono tante parole. Vi invito a guardare uno dei tanti video raccolti e ad inviarci ulteriori segnalazioni. Ho deciso di occuparmene personalmente, creando anche una task force anti-zozzoni. Il primo incivile individuato e multato grazie al nuovo sistema di video-sorveglianza è un uomo di 52 anni. Questa persona ha offeso tutti i romani. Da anni c’è chi sporca la nostra città impunemente. Ora abbiamo finalmente uno strumento per incastrarli e multarli. Non c’è più spazio per gli zozzoni", ha scritto ancora la prima cittadina.