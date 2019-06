in foto: Immagine di repertorio

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina a Roma, precisamente in via di Trigoria, traversa limitrofa a via Laurentina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un conducente a bordo di una Ford Focus e un ciclista in sella alla propria bicicletta, con quest'ultimo che ha avuto la peggio a seguito dello schianto. L'uomo avrebbe un'età tra i 35 e i 40 anni e a seguito delle ferite riportate è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, con il personale sanitario che è intervenuto in pochi istanti medicando i tagli riportati dal ciclista. Ancora non sono chiare le cause e l'effettiva dinamica dell'incidente, motivo per il quale gli agenti del IX gruppo Eur hanno effettuato i primi rilievi per risalire all'effettivo responsabile di quanto accaduto. In questo momento sono in corso le indagini e sono aperte molte ipotesi, con alcuni controlli che saranno effettuati sia sui veicoli che sullo stato di manutenzione dell'asfalto. Al momento sembra che il ciclista sia in condizioni gravi, mentre non si conoscono con certezza quelle dell'uomo a bordo della Ford Focus.

Qualche giorno fa un ciclista investito e ucciso da un camion

Non è la prima volta che un ciclista resta coinvolto in un incidente, spesso con conseguenze nefaste. Soltanto qualche giorno fa un uomo di 54 anni è stato investito da un camion sulla via Tiburtina a Roma. Il ciclista era rimasto a lungo a terra, schiacciato dalle ruote del mezzo pesante. La tragedia era diventata ancora più eclatante per quanto accaduto pochi istanti dopo, con uno sciacallo che invece di soccorrere la vittima dolorante sull'asfalto ha deciso di rubare il portafogli dell'uomo inerme e impossibilitato a difendersi. A seguito delle indagini il conducente alla guida del camion è risultato negativo ai test alcolici e sulla droga, dichiarando inoltre di non essersi accorto del passaggio del ciclista davanti ai suoi occhi.