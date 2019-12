Roma Chocolate in corso da venerdì 13 a domenica 15 dicembre sul Lungotevere Maresciallo Diaz è l'attesissimo evento dedicato agli amanti del cioccolato. Che lo preferiate fondente o al latte, a chi non piace il cioccolato? La manifestazione, con tanti espositori in zona Farnesina offrirà al visitatore un'ampia offerta di prodotti artigianali all'insegna della qualità. Dal nero purissimo alle gustose farciture con creme e liquori, esposto sulle bancarelle nelle più svariate forme e colori, il cioccolato è il protagonista indiscusso della festa. Nel corso della manifestazione, sono previsti laboratori gratuiti per adulti e bambini, con i maestri pasticceri che sveleranno golose ricette, il tutto in un'ambientazione dall'aria natalizia.

Roma Chocolate: orari e programma dell'evento gratuito

Decine di stand e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno una variegata quantità di creazioni artigianali realizzate con finissimo cacao. Non solo tavolette, cioccolatini e praline, ma anche originali decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e idee regalo. Non mancheranno prodotti biologici o dedicati ai vegani, cooking show e laboratori dedicati a grandi e piccoli. L'orario dell'evento è dalle ore 10 alle 22, con ingresso libero.

La storia del Roma Chocolate

Roma Chocolate nasce dall'idea di portare a Roma la cultura del buon cioccolato di altissima qualità. "Tanti sono stati i sacrifici, ma oggi possiamo affermare di essere riusciti a trasformare questo evento in un vero e proprio paradiso per golosi e buongustai del cacao – spiegano gli organizzatori dell'evento – La Festa del Cioccolato di Roma è ormai una realtà consolidata che si rinnova ogni anno, rivolta ai bambini, alle famiglie, a giovani e adulti che vogliono deliziare il proprio palato degustando prelibatezze realizzate con finissimo cacao".