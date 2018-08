Choc in centro a Roma oggi – martedì 28 agosto – dove un uomo di 84 anni, di cui non sono le generalità, è morto sul colpo precipitando dalla Terrazza del Pincio. Il dramma si è consumato attorno a mezzogiorno, quando tra turisti e romani a passeggio, il corpo si è schiantato sull'asfalto: sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato romano. Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto, ma al momento sembra si sia trattato di un gesto volontario: diversi testimoni hanno raccontato di aver visto l'anziano lanciarsi di sotto.

Da quanto si apprende l'uomo abitava a Roma Settanta, i familiari sono stati immediatamente informati dell'accaduto. Il corpo è stato coperto con un telo in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, che dovrà chiarire cosa è accaduto e le ragioni all'origine del gesto dell'84enne, e l'area interdetta al passaggio dei pedoni.