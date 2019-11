Chiusa la Galleria Giovanni XXIII di Roma Nord per interventi sull'impianto d'illuminazione, che da quanto si apprende sarà ulteriormente migliorato. L'interdizione al traffico avverrà a partire dalla serata di oggi, venerdì 22 novembre e durerà circa un mese, completa nei fine settimana e, solo durante la notte, anche i giorni feriali. Si tratta di interventi che verranno eseguiti da Acea e Simu e che riguarderanno anche i quadri elettrici tra via del Foro Italico e via Trionfale. Operaazioni che l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo ha definito "necessarie per migliorare la visibilità degli automobilisti".

Quando chiude la Galleria Giovanni XXIII

La Galleria Giovanni XXIII sarà chiusa alla circolazione dei veicoli a partire dalle ore 21 e resterà chiusa per l'intera giornata di domani, sabato 23 novembre. Domenica 24 la riapertura al traffico è prevista alle ore 9 del mattino. Il tunnel resterà chiuso anche il weekend dell'ultima settimana di novembre, sempre nella stessa modalità: venerdì 29 chiusura alle ore 21, sabato 30 chiusura completa per l'intero arco della giornata, domenica 1 dicembre riapertura alle 9.

Quando resterà aperta la Galleria Giovanni XXIII

Le chiusure notturne infrasettimanali continueranno fino al 22 dicembre, ma con alcune eccezioni, tenendo conto delle festività. Natale è alle porte e i romani sono pronti a spostarsi per raggiungere parenti e amici. Le limitazioni notturne non riguarderanno infatti le giornate di Natale, Santo Stefano, il 28 novembre, mentre per il mese di dicembre il 7, l'8, il 12, il 15 e il 22 non subiranno riduzioni d'orario.