Le sedi della Corte dei Conti di viale Mazzini e della Caserma Montezemolo a Roma oggi resteranno chiuse a causa di un dipendente che potrebbe essere positivo al nuovo coronavirus. Per consentire le operazioni di sanificazione e per ulteriori accertamenti, recita un messaggio arrivato ai dipendenti, è stata decisa la chiusura.

La Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha la funzione di vigilare sulle amministrazioni dello Stato. Secondo l'articolo 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione, che assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito.

Restrizioni per i tribunali

Ieri, 8 marzo, è stato pubblicato il decreto legge che rinvia le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari, amministrativi e militari a data successiva al 22 marzo. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e non oltre il 31 maggio. Le elezioni per il consiglio direttivo della Corte di Cassazione si terranno nel mese di ottobre. L'accesso al pubblico negli uffici giudiziari verrà limitato. Il rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali non riguarderà i procedimenti sui minori in merito agli alimenti, ai diritti fondamentali della persona, agli abusi familiari.