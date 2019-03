in foto: Foto del Parco di Veio

Sono stati catturati sei degli otto cinghiali che si aggiravano nella zona di Roma nord. I guardiaparco dell'ente regionale Parco Veio sono intervenuti questa mattina, giovedì 28 marzo, a seguito della chiamata della Polstrada di Settebagni e sono riusciti a chiuderli in gabbia. Gli esemplari di ungulati sono stati notati alcuni giorni fa nei pressi dell'uscita Grottarossa del Grande Raccordo Anulare di Roma. Una presenza segnalata più volte da residenti ed automobilisti, gli animali avrebbero potuto pericolosamente finire sulla strada dove transitano i veicoli a velocità elevata, rischiare di essere falciati dalle auto e provocare incidenti gravi. Il prato adiacente alla carreggiata è infatti privo di recinzioni. I guardiaparco li hanno cerati e, a seguito di diverse perlustrazioni durante le quali hanno battuto il territorio circostante al luogo della segnalazione, li hanno trovati. Grazie a delle gabbie utilizzate normalmente per la campagna di controllo numerico dei cinghiali e che vengono posizionate in diverse zone lungo circa 15mila ettari, li hanno catturati e messi al sicuro, lontano dalle ruote delle auto e scongiurando conseguenze gravi per gli automobilisti.

I guardiaparco cerano i due cinghiali rimasti liberi

Si tratta di sei degli otto cinghiali avvistati, che saranno trasferiti in un'azienda faunistica venatoria convenzionata. Intanto continuano le ricerche, i guardiaparco sono sulle tracce dei restanti due esemplari, che risultano ancora liberi e in circolazione e che, si spera, verranno individuati e catturati nei prossimi giorni.Le operazioni, alle quali stanno partecipando anche gli operatori di Anas, continueranno e passeranno al vaglio tutta la zona, fin quando non saranno trovati anche gli altri due cinghiali segnalati.