in foto: Esplosione in una villetta alla Massimina, Roma

Fiamme ed esplosioni in un appartamento una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma. Stando a quanto si apprende, un anziano è stato ritrovato morto. Nella villetta di due piani abitano quattro famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria.

Stando a quanto si apprende, la vittima è un uomo di 82 anni. L'esplosione è avvenuta intorno alle 17 di oggi, 4 giugno. Al momento, secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata provocata da una perdita di gas.