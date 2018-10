Roma Capitale per i giovani. È il progetto lanciato dal Campidoglio per condividere "le tue idee per la città". L'avviso è stato pubblicato dal dipartimento Sport e Politiche Giovanili. "Realizzare iniziative tese a favorire una partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, acquisendo delle idee progettuali che possano avviare dei processi di sviluppo e promozione economica del territorio, promuovere idee imprenditoriali giovanili per creare occupazione, dare ai giovani la possibilità di esprimere idee, conoscenze, competenze, vocazioni come opportunità di sviluppo che siano sostenibili e legate al territorio, integrare le politiche giovanili attraverso la partecipazione in prima persona dei giovani, premiandone lo spirito di iniziativa" questa l'intenzione dell'amministrazione, come si legge in una nota. “Coinvolgere direttamente i giovani in un’ottica di co-progettazione delle finalità di Roma Capitale. Gli interventi futuri delle politiche giovanili saranno dunque il frutto delle idee presentate proprio dagli stessi giovani, i quali potranno esprimere quali siano le potenzialità da tener maggiormente in considerazione" afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. I progetti più interessanti "faranno da trama per un avviso pubblico nell’ambito del Piano Locale Giovani”.

Chi può partecipare a Roma Capitale per giovani

Al progetto potranno partecipare i giovani fra i 18 e i 35 anni, è possibile candidarsi sia in forma singola che collettiva. Si, dunque, a gruppi di studenti, comunità giovanili o associazioni senza scopo di lucro. La partecipazione è invece esclusa a gruppi con finalità politiche Inoltre, requisito indispensabile è essere residenti o domiciliati all'interno della Città Metropolitana.

Cosa proporre

Le proposte possono riguardare i diversi settori, ma particolare riguardo avranno quelle che valorizzano il territorio, la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa. Il termine per la presentazione fissato alle ore 12.30 del 30.11.2018. Tutte le informazioni sulla documentazione e la modalità di presentazione della stessa sono disponibili sul sito istituzionale di Roma Capitale.