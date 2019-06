in foto: I calcinacci caduti in strada a Piazza di Spagna a Roma

Calcinacci in strada a Piazza di Spagna, nel cuore del centro storico di Roma. A pochi passi dalla Fontana della Barcaccia e dalla Scalinata di Trinità dei Monti, nella giornata di oggi, martedì 11 giugno una parte dell'intonaco della facciata che si trova accanto al negozio Sephora è crollata, precisamente al civico 67. Alcuni pezzi di un piccolo cornicione che dà su una delle piazze più visitate al Mondo, si è staccato, precipitando sul marciapiede sottostante e andando in frantumi. Momenti di stupore tra i turisti presenti, che hanno visto parte della facciata ‘sgretolarsi'. I calcinacci sono precipitati proprio accanto all'entrata dell'attività commerciale del noto marchio di trucchi e cosmetici. A staccarsi, anche una piccola porzione di intonaco in alto a destra della porta.

Crollano pezzi d'intonaco a Piazza di Spagna

"Poteva succedere veramente qualcosa di grave" ha detto a Fanpage una turista inglese che ha assistito alla scena. In tanti, di passaggio come lei, sono rimasti con il naso all'insù, a osservare l'intonaco mancante. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con una pattuglia del I Gruppo Trevi e i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area per precauzione e hanno avvertito l'amministratore dell'edificio.