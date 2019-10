in foto: Foto di repertorio

Tragedia sfiorata a Roma, dove sono caduti due rami, uno in centro e l'altro all'Eur. Al Circo Massimo, il ramo è precipitato su un bus turistico che transitava nei pressi di via dei Cerchi, dopo essersi spezzato dalla pianta. Fortunatamente nell'incidente non è rimasto ferito nessuno. All'Eur, tra via dell'Arte e via dell'Aeronautica, il ramo è caduto a poca distanza da una persona che stava camminando in strada.

Rami in strada

Entrambi gli episodi riportati da La Repubblica che sarebbero potuti culminare in tragedia, ma che fortunatamente si sono conclusi con conseguenze non gravi, si sono verificati davanti agli occhi di passanti, automobilisti al volante o passeggeri a bordo di mezzi del servizio di trasporto pubblico che hanno segnalato l'accaduto, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che ha messo in sicurezza l'area e si occupata di gestire la viabilità, nell'attesa dell'intervento di rimozione dei rami dalla carreggiata, per scongiurare potenziali pericoli.

Albero caduto su auto alla Garbatella

A metà settembre un albero è caduto in via Francesco Passino, a pochi passi da una scuola, nel quartiere Garbatella a Roma. Tre le auto danneggiate dal violento impatto con la pianta, un pino marittimo dei primi decenni del Novecento. Anche in quel frangente fortunatamente non c'è stato nessun ferito, ma continuano gli episodi in cui rami e alberi, spesso complice il maltempo, cadono in strada, nei parchi e nelle ville della Capitale, mettendo a serio rischio la vita dei cittadini.