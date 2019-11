in foto: Una grossa pietra sulla carreggiata in via Filacciano – foto vigili del fuoco

Una grossa pietra si è staccata da una parete ed è finito al centro della carreggiata in via Filacciano in zona Grottarossa/Flaminia a Roma nord, a pochi passi dalla stazione di Saxa Rubra e dal centro Rai. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma. I pompieri si sono occupati di rimuovere il masso, hanno effettuato un sopralluogo in tutta l'area e hanno rimosso altri pezzi di parete che rischiavano di staccarsi. Stando a quanto si apprende, la strada è stata chiusa al traffico di pedoni e automobili e poi è stata riaperta al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Il grosso masso di tufo si è staccato dalla parete intorno alle 17 di oggi, sabato 9 novembre.

Nessun ferito e nessun automobile coinvolta

Nessuno è rimasto ferito e nessuna automobile, stando a quanto ricostruita, è rimasta coinvolta nel momento della caduta del masso. Notevoli sono stati i disagi alla circolazione, anche per via del maltempo. Traffico scorrevole in serata su tutte le principali arterie della Capitale e sul Grande Raccordo Anulare. Traffico si segnala soltanto sulla Tangenziale Est della Capitale in direzione di San Giovanni. Traffico anche su via Marmorata e su via Cilicia in direzione di piazza San Giovanni in Laterano.