in foto: L’albero caduto in via Volturno – foto Facebook Maria Antonietta Gregori

Un grosso albero è caduto questa mattina nei giardinetti di piazza delle Finanze, a pochi passi dalle Terme di Diocleziano e dalla stazione Termini di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma il piccolo giardino è stato momentaneamente chiuso al pubblico e transennato in attesa che il pino venga rimosso. L'albero è caduto sui cavi dell'illuminazione pubblica e piegato un palo della luce, la strada limitrofa, via Volturno, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La zona in mattinata è molto trafficata, perché il quartiere è pieno di uffici e ospita diverse sedi di ministeri.

Atac ha informato che le linee 16-38-66-92-360-492 sono state deviate in piazza Indipendenza e via Goito. La linea 90 devia in Castro Pretorio, Porta Pia. Questo, come detto, per l'intervento dei vigili del fuoco in via Volturno.

Un altro crollo si è verificato ieri in viale Africa, all'Eur, dove un enorme pino è crollato proprio davanti all'istituto Arangio Ruiz. Infine un altro albero è caduto in via Carlo Felice sui binari del tram della linea 3.