Un grosso pino secolare è caduto intorno alle 8 e 30 di questa mattina nell'area dei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma. Stando a quanto si apprende, nessuno sarebbe rimasto ferito. Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno transennato in attesa della rimozione del fusto ad opera dei giardinieri del Comune di Roma.

"Mentre voi continuate a giocare con le pecore, le rondini e le api, a Roma continuano a cadere gli alberi", scrive su Facebook Anna Vincenzoni, assessore all'Ambiente del I Municipio, che sulla sua pagina ha pubblicato la fotografia del pino caduto. Aggiungono Giulia Tempesta, consigliera comunale del Partito democratico, e Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore ai lavori pubblici del I Municipio: "Un grosso pino secolare è caduto, questa mattina, lungo il viale nei pressi della statua dell'Imperatore Adriano dove alcuni operatori stavano lavorando ed è soltanto un caso fortuito se oggi non siamo qui a commentare una tragedia. Abbiamo perso il conto degli alberi caduti negli ultimi mesi nel I Municipio e in tutta la Capitale. Tutti episodi che non hanno avuto un tragico epilogo. Ma fino a quando la Sindaca Raggi intende continuare questo duello col fato? Sono mesi che attendiamo risposte su questo tema, mentre l'amministrazione fa spallucce. Quello che non ha ben chiaro la Sindaca Raggi è che siamo di fronte a una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini. Un'emergenza che non si affronta soltanto a parole e con promesse che puntualmente vengono disattese, ma con un piano serio di monitoraggio degli alberi e con la manutenzione del verde. Adesso basta, la Sindaca del cambiamento, faccia qualcosa".