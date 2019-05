Un uomo di successo, un amministratore delegato sempre in viaggio e immerso nel mondo del cinema e della cultura. È Paolo Tenna l'uomo che questa mattina è precipitato dalla finestra dell'hotel Mascagni a Roma, in pieno centro storico. L'ad di Piemonte Film Commission è stato notato in strada da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Giunti immediatamente sul posto i Carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo, più l'ambulanza del 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Tenna era nella capitale per lavoro e non era la prima volta che decideva di alloggiare all'Hotel Mascagni in via Vittorio Emanuele Orlando. Ancora al vaglio le cause del decesso ma, dato che sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, gli inquirenti escludono che si sia trattato di un omicidio.

Cade da finestra dell'albergo e muore: forse Paolo Tenna si è suicidato

Secondo le prime testimonianze, Paolo Tenna sarebbe rientrato in albergo intorno alle 2 di notte completamente ubriaco. Una volta entrato nella hall non sarebbe andato immediatamente a dormire, ma avrebbe chiesto altri superalcolici per continuare a bere. Poi, è tornato nella sua stanza. Le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda, stanno seguendo principalmente due piste: quella dell'incidente e quella del suicidio. E forse proprio quest'ultima è la più probabile. Tenna era spesso a Roma per lavoro: personaggio molto conosciuto nel mondo del cinema e dello spettacolo, faceva parte del consiglio di amministrazione di Cinecittà. Grande professionista, aveva lavorato con i nomi più importanti del cinema italiano e attualmente stava seguendo numerosi progetti in giro per l'Italia.