Roma, cade dalla finestra del sesto piano mentre fa le pulizie: morta una donna a Cinecittà

Una donna di 64 anni è precipitata dalla finestra di un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Libero Leonardi 130, a Cinecittà. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduta mentre faceva le pulizie in casa per cause ancora da accertare. I rilievi dei militari sono ancora in corso.