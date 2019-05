in foto: Cristian Ballena

È di Cristhian Ballena il cadavere del 29enne trovato in strada in via Anassimandro a Tor Pignattara, Roma domenica 19 maggio. Cristhian era di origini peruviane, ma si è trasferito nella Capitale quando era ancora bambino, a Centocelle. Era un tatuatore, writer e cantante di musica trap, in arte si faceva chiamare Saor. Come trapper, il ragazzo era molto conosciuto, specialmente tra il pubblico dei giovani. Saor faceva parte della crew dei graffitari ‘Die Young click' e aveva pubblicato un album dal titolo ‘Don’t try this at Rome' nel 2017 per poi formare la Glitch Society, un nuovo progetto basato sull'idea di un horror trap che cambiasse il panorama italiano. Un giovane con grandi progetti, volato in cielo troppo presto. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Verano, dove l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia che si svolgerà già nella giornata di oggi. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo del giovane pubblicati sui social.

Cadavere di un 29enne trovato in strada a Tor Pignattara

Il cadavere di Cristhian Ballena è stato trovato la mattina presto, intorno alle ore 4.30 abbandonato in strada nella periferia della Capitale. A notare il corpo senza vita del ragazzo è stata una residente, affacciatasi dal balcone di casa. Subito è scattato l'allarme, la donna, preoccupata per le condizioni di salute di quella che sembrava essere proprio una persona, il corpo riverso al suolo, ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimarlo ma quando sono arrivati i paramedici il giovane era già morto e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici del caso i carabinieri della Compagnia Casilina. Al momento si indaga a tutto campo ma l'ipotesi maggiormente accreditata è che il 29enne sia stato colto da un malore. Indagini in corso.