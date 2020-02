in foto: Foto TerzoBinario.it

Un autobus Atac della linea N74 si è schiantato contro un palo in zona Fonte Laurentina. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Terzobinario.it, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 5 di oggi, martedì 18 febbraio in via Marcello Conversi, prima di via Luigi De Marchi in direzione centro. Il conducente sarebbe rimasto lievemente ferito e sarebbe stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. L'autobus notturno N74 è una circolare che parte e arriva alla stazione metro B Laurentina.

"Si è appena schiantato il filobus su un palo!! Viabilità bloccata sulla laterale, altezza venendo dal capolinea prima della rotonda del ponte", scrive un cittadino sul gruppo Facebook ‘Fonte Laurentina'.