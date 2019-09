in foto: Bus in fiamme in via Antamoro – Foto Facebook

Principio di incendio su un bus in via Antamoro, quartiere Talenti, a nord est di Roma. I cittadini segnalano code e traffico su via della Bufalotta proprio a causa dell incendio. Il rogo è divampato nella parte posteriore di un mezzo Atac della linea 351, che parte proprio da via Antamoro e termina la corsa in largo Somalia.Per il momento non si segnalano feriti. L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 24 settembre.

Il comunicato Atac: Un bus della linea 351, per ragioni da accertare, è stato interessato da un principio di incendio mentre era in servizio lungo via Antamoro. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito estinto le fiamme. Nessun problema per le persone. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003.

Sciopero Atac 26 settembre: fermi i mezzi dalle 10 alle 12

Per questioni legate alla sicurezza sui mezzi Atac, ma principalmente a causa delle aggressioni agli autisti (l'ultima, l'ennesima, ieri), i sindacati hanno proclamato uno sciopero di due ore per la giornata di giovedì 26 settembre, dalle 10 di mattina alle 12. L'agitazione interesserà tutta la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Così si legge in una nota diffusa dall'Agenzia per la Mobilità di Roma.

L'ultimo episodio di violenza si è verificato ieri su via Tuscolana, a causa di alcune automobili parcheggiate in seconda fila che impedivano il passaggio di un bus Atac. L'autista è sceso dal mezzo per cercare di risolvere la situazione, ma è stato aggredito da un automobilisti rimasto fermo in coda a causa dell'inconveniente.