in foto: Foto di repertorio

Nella giornata di ieri un bambino di due anni è stato "dimesso clinicamente guarito". La buona notizia arriva dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove continuano a calare ricoveri di piccoli pazienti. Nel centro Covid di Palidoro, dove sono ricoverati tutti i pazienti in età pediatrica affetti da Covid-19, ci sono attualmente undici persone, nove bimbi e due mamme. "Buone condizioni generali per tutti i ricoverati", comunica la task force coronavirus della Regione Lazio nel consueto bollettino.

I contagi nel Lazio

Nell'intera regione Lazio attualmente sono 4.286 le persone attualmente positive a Covid-19. Di questi, 2.937 pazienti sono in isolamento domiciliare, 1.265 sono ricoverati non in terapia intensiva, 84 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale i pazienti deceduti nella nostra regione sono stati 557 e 2.322 sono, ad oggi, le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7.165 casi.

"Oggi registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24h e un trend al 0,4%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Dove si sono registrate situazioni di criticità sono stati svolti audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni. Chi ha tradito gli anziani non può stare più nel sistema sanitario regionale. La prossima settimana saremo a lavoro per un think tank sulla riforma dell'assistenza agli anziani formato da autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, della comunicazione, della sanità e del mondo religioso", ha comunicato oggi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.