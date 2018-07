in foto: L’incendio di ieri a Casalotti (Foto di Simona Berterame)

Con l'intensificarsi del caldo torna l'emergenza incendi a Roma e nei dintorni della Capitale. Dalle 15 di oggi diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono al lavoro nel Comune di Campagnano – Valle del Baccano, a una trentina di chilometri a nord della Capitale, per un vasto incendio di sterpaglia che ha interessato alberi di piccolo fusto e macchia mediterranea. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri con due autobotti, oltre a due elicotteri della Regione Lazio e due aerei Canadair dei vigili del fuoco.

Ieri pomeriggio invece le fiamme sono divampate proprio nella Capitale: una colonna di fumo e alte fiamme si sono alzate verso il cielo nel quartiere di Boccea, nella zona ovest di Roma, a Casalotti. Sono state ore di paura per i residenti che hanno visto il fuoco lambire anche da vicino le abitazioni. L'incendio è divampato in un'area verde posta alle spalle di via Borgo Ticino: le fiamme, la cui origine non è stata accertata, si sono propagate anche grazie alla presenza di sterpaglie e verde incolto, andando a provocare un'alta nuvola di fumo visibile da lontano e che ha spaventato non poco gli abitanti della zona. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e di cinque unità della Protezione Civile di Roma Capitale, unitamente a quello dei carabinieri della Compagnia Roma Cassia, ha fortunatamente evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni.