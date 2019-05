Un ospite d'eccezione ha rubato la scena al Gran Premio Coppa delle Nazioni di equitazione a Roma, disputato in Piazza di Siena lo scorso venerdì. Si tratta di Bruce Springsteen, uno dei musicisti più celebri al mondo, che ha assistito alla competizione con sguardo paterno: tra i concorrenti in gara c'era anche sua figlia Jessica Rae, conosciuta in tutto il mondo come una delle cosiddette "amazzoni", già vincitrice dell'American Gold Cup nel 2014. Al fianco del "Boss" sua moglie Patty Scialfa, che ha seguito il marito per tutto il tragitto fino agli spalti, dove hanno assistito alla performance della figlia l'uno vicino all'altro. Per i due si tratta di un ritorno a Roma, città rimasta nel cuore della coppia: l'amore tra i due sbocciò pubblicamente nell'estate del 1988, quando durante un tour musicale lo stesso Bruce Springsteen si affacciò dal balcone di una camera d'albergo per salutare i fan accorsi per acclamarlo. Lì il cantante colse l'occasione per baciare lady Scialfa, mandando in visibilio tutta la platea.

Bruce Springsteen tornerà a Roma nel 2020

Alcuni sostenitori del cantante americano si sono timidamente avvicinati per chiedergli un autografo e una foto, con Springsteen che non si è sottratto agli scatti e ha scambiato qualche chiacchiera con i suoi fan. "The Boss" si è poi spostato con sua moglie nell'area per gli aperitivi, dove insieme hanno trascorso qualche ora in compagnia della figlia, reduce da una gara il giorno prima. Il cantante ha colto l'occasione sia per passare un po' di tempo libero che per annunciare l'uscita del suo nuovo album, che andrà sugli scaffali dei negozi di musica di tutto il mondo a partire dal 14 giugno. Grazie a questa nuova opera Springsteen potrà tornare a fare concerti, abbracciando nuovamente la Capitale nel 2020. La Città Eterna è tra le tappe del prossimo tour per la gioia dello stesso Springsteen, che durante le giornate a Piazza di Siena si è lasciato andare a un "Amo Roma alla follia, spero di tornarci presto".