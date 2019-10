in foto: I tifosi del Borussia Mönchengladbach in trasferta

Sono attesi a Roma tra i 5 e i 6mila tifosi del Borussia Mönchengladbach al seguito della squadra tedesca per il match di Europa League in programma allo stadio Olimpico alle 18,55 di domani, giovedì 24 ottobre. Tra i 30mila spettatori, come detto, saranno circa in 5mila i sostenitori del Borussia. A loro verrà distribuita una brochure informativa con tutte le indicazioni per raggiungere lo stadio e il punto di raccolta in piazzale delle Canestre. Da lì saranno trasportati allo stadio con autobus speciali e verranno scortati dalla polizia fino all'ingresso.

Nella zona dell'impianto sarà vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro in bar, alimentari, pizzerie e ristoranti (ad eccezione di generi alimentari di prima necessità esclusivamente in vetro) da tre ore prima dell'inizio del match e fino a due ore dopo dalla sua conclusione. Vietato inoltre il trasporto di bottiglie e contenitori di vetro. Per controllare il rispetto di tali regole è stata istituita una task force di polizia, finanza e polizia locale di Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Un servizio straordinario di controllo è stato istituito in tutto il centro storico della città, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti.

Nel 2013 tensioni con gli ultras della Lazio: ci furono 3 accoltellati

Nel 2013 tre tifosi tedeschi del Borussia Moenchengladbach furono accoltellati nel prepartita di un incontro con la Lazio. Due furono feriti ai glutei e uno al fianco. Un medico 50enne fu aggredito a Ponte Milvio, un trentenne sul Lungotevere, e il terzo poco dopo essere uscito dall'hotel Hilton mentre stava andando allo stadio Olimpico.