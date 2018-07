Soprattutto in un periodo come quello estivo, quando Roma viene presa d'assalto dai turisti, desiderosi di visitare le sue bellezze, sale l'attenzione delle forze dell'ordine per salvaguardare la loro incolumità. Così, i carabinieri del Comando Provinciale della Capitale, hanno messo in atto una vasta operazione di contrasto al diffusissimo fenomeno – come in tutte le grandi città – dei borseggiatori presenti nelle stazioni, a bordo dei treni della metropolitana e sugli autobus, ma anche nelle vie dello shopping, solitamente molto frequentate proprio dai turisti. Il controllo del territorio da parte dei militari dell'Arma ha permesso, in poche ore, di arrestare dieci persone per furto, tra cui anche una minorenne.

In particolare, i carabinieri hanno arrestato quattro donne rom di 44, 38, 19 e 15 anni mentre, in via Boccea, accerchiavano una turista di 79 anni intenta a guardare una vetrina e le sfilavano il portafogli dalla borsa. Su un autobus della linea H, poi, i militari hanno arrestato un 36enne del Bangladesh, già noto alle forze dell'ordine, che approfittando della calca aveva rubato lo smartphone di una turista. Ancora, alla stazione Barberini della metro A, un cittadino libico di 56 anni è stato sorpreso da un carabinieri libero dal servizio mentre sfilava il portafogli dalla borsa di una turista inglese. Infine, alla stazione Tiburtina, i carabinieri hanno arrestato due francesi di 33 e 34 anni e un algerino di 38 anni dopo che avevano rubato lo zaino di un dipendente ferroviario. Tutti gli arrestati sono stati condotti in caserma e sono in attesa di giudizio con rito direttissimo, fatta eccezione per la ragazzina di 15 anni, che è stata accompagnata nel centro di prima accoglienza di via Agnelli.