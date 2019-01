in foto: I panetti di hashish

Panetti di hashish con la scritta ‘Instagram' sono stati scoperti nel corso di una vasta operazione antidroga che ha portato al sequestro di otto chili di sostanza stupefacente e all'arresto di tre persone. Il blitz della Polizia di Stato del Commissariato Casilino e delle unità cinofile della Questura di Roma, è scattato in due appartamenti in via Francesco Maratti e via Corleone. Al primo indirizzo T. S., una donna di origine marocchina, di 57 anni, all’arrivo degli agenti ha tentato di liberarsi di un trolley, dove nascondeva la droga, gettandolo dalla finestra. All’interno del bagaglio gli agenti hanno trovato 3,8 chili di hashish.

In via Corleone, i poliziotti hanno trovato 4,5 chili di hashish nascosti in uno zaino che si trovava all’interno di un armadio della camera da letto appartenente. K.I., un 24enne di origine gambiana, essendosi opposto all’arresto, è finito in manette anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente.

Nascosto in un controsoffitto con la cocaina

In via dei Giardinetti, gli agenti del commissariato Romanina e Tuscolano hanno trovato F. L., un 24enne italiano, nascosto all’interno del controsoffitto di un'agenzia di raccolta scommesse. Secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine, il ragazzo aveva fatto irruzione all'interno del locale per mettere a segno un furto. A seguito della perquisizioni, gli agenti gli hanno trovato addosso 12 dosi di cocaina. All'interno della sua abitazione c'era altra, cocaina hashish e marijuana oltre a un bilancino di precisione, un taglierino e un coltello. Il 24enne è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e per tentato furto.