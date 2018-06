in foto: Anello ferroviario (in viola)

Un biglietto per entrare con la macchina nel centro di Roma, o meglio all'interno del cosiddetto anello ferroviario. Il progetto va avanti e questa mattina la commissione Mobilità del Comune ha dato l'ok alla delibera che dà il via al piano. Secondo le previsioni entro il prossimo anno potrebbero essere pronti sia i varchi di accesso che le telecamere per le multe, mentre l'avvio effettivo del ‘Congestion charge' per gli automobilisti romani, il sistema di ingresso a pagamento, è previsto non prima del 2021. A votare la delibera sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle, mentre i consiglieri del Partito democratico, "visto che questo provvedimento – ha chiarito la consigliera dem Ilaria Piccolo – nonostante debba essere chiarito su alcuni punti, riprende il nostro Pgtu". Ora la delibera dovrà passare in assemblea capitolina.

Se tutto procederà, dunque, Roma, non prima del 2021, si doterà come Milano di un sistema di pedaggio veicolare che preveda per tutti il pagamento di una tariffa per l'accesso nell'anello ferroviario. Saranno 436mila le vetture interessate dalla nuova area a pedaggio per circa mezzo milione di romani che entreranno ed usciranno da zona di 30 chilometri quadrati", ha spiegato il presidente della Commissione mobilità Enrico Stefàno, Movimento 5 Stelle. "La delibera non lo stabilisce ancora, ma l'ipotesi in campo è di prevedere un costo medio a carico dei cittadini interessati di 120 euro l'anno per un incasso che andrà tra i 100 e i 150 milioni di euro l'anno che saranno tutti vincolati ad investimenti sul trasporto pubblico locale. Previste poi misure di inibizione all'accesso per i veicoli maggiormente inquinanti e una specifica disciplina, con agevolazioni ed esenzioni a livello tariffario, per alcune categorie come ad esempio residenti, titolari di contrassegno di circolazione per persone con disabilità e utilizzatori di veicoli a trazione ibrida o elettrica".

Questi i confini dell'anello ferroviario (in senso antiorario): Re di Roma (Metro A), tangenziale Est, via di Tor di Quinto, circonvallazione Trionfale, Cipro, Valle Aurelia, Gianicolense, via Galbani, viale Marco Polo, via Cilicia.