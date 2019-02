in foto: Bambini alla scuola materna (Fonte: La Presse)

A otto anni si dovrebbe poter avere il diritto di andare a scuola, seguire le lezioni e passare il tempo con i proprio amici. E, invece, a qualcuno questo barlume di normalità è precluso. È questa la situazione che sta vivendo un bambino che non può tornare nella scuola elementare di via Bobbio perché cinque compagni di classe non sono vaccinati. Il piccolo ha passato un brutto periodo, molto difficile per un adulto, figuriamoci per un bambino della sua età: ha avuto la leucemia, ha dovuto affrontare dolorosi cicli di chemioterapia e, fortunatamente, è riuscito a sconfiggere il mostro. Ma la malattia lo ha lasciato immunodepresso e non può tornare a scuola in mezzo a bambini non vaccinati: qualsiasi cosa, anche una varicella, potrebbe essere fatale per lui. "Si è chiuso in se stesso, gioca solo ai videogiochi. Aspetta per giorni che il suo amico Andrea lo venga a trovare. È tornato un bimbo piccolo, ormai dorme solo con noi": queste le strazianti parole della madre del piccolo al Corriere della Sera.

I genitori no vax: "Non vaccineremo i nostri figli"

La malattia per il bambino è stata molto difficile. Dopo aver passato mesi a combattere contro la leucemia, il piccolo vorrebbe solo tornare a scuola. Ma finché quei cinque bambini non si vaccineranno, non può entrare in quella classe. In particolare sono due le coppie di genitori che si sono dichiarate apertamente no vax e che non hanno alcuna intenzione di far vaccinare i figli. La famiglia si è già mossa tramite un proprio legale, che ha inviato una diffida alla scuola. Ma il problema non è solo la classe di seconda elementare frequentata dal bambino: secondo i dati dell'Asl, nell'istituto il 30% dei bambini non ha fatto le vaccinazioni necessarie. "Lì ha la sua vita e io non permetterò a nessuno di causargli altri traumi – ha concluso la madre – Tornerà in quei banchi, con la mascherina, senza i capelli di prima, ma ci tornerà". Una brutta situazione, per un bambino che ne ha già vissute tante nei suoi otto anni di vita.