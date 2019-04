Un bimbo è caduto dal quinto piano di un palazzo in via Giulio Galli alla Giustiniana, zona di Roma Nord. Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile. Secondo informazioni apprese, le sue condizioni di salute sarebbero gravi, con fratture esposte agli arti superiori e inferiori. Non è ancora chiara l'età precisa del bambino, dovrebbe avere otto anni. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i soccorritori arrivati con l'eliambulanza, che lo hanno trasportato con urgenza al'ospedale Gemelli. Presenti gli agenti della Polizia di Stato. Ancora in corso d'accertamento le cause che abbiano provocato la caduta e le dinamiche. Secondo le prime ricostruzioni pare che si sia trattato di un incidente e che al momento dell'al momento dell'accaduto i genitori del piccolo erano presenti in casa.