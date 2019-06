Si allontana dai genitori e sale su un treno, ma gli agenti della polizia ferroviaria di Civitavecchia la trovano e la riportano dai genitori. Momenti di paura per due genitori in visita a Roma, dopo aver perso le tracce della propria bambina. Protagonista dell'episodio un'adolescente che si trovava insieme a mamma e papà, per trascorrere qualche giorno nella Capitale. La vicenda, che ha provocato una grande angoscia nei confronti della coppia, è accaduta durante una giornata che doveva trascorrere all'insegna delle bellezze storico-artistiche della città. La giovane aveva detto ai genitori di volersi allontanare per fare "un giro da sola" poi, improvvisamente, è sparita dalla loro vista. Secondo le informazioni apprese la bambina, completamente sola, è salita su un treno, che è partito poco dopo con lei a bordo. A dare l'allarme i genitori, che, preoccupati della sua prolungata assenza, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Bimba si allontana dai genitori e sale su un treno: i poliziotti la trovano

Ricevuta la segnalazione di allontanamento di minore, si sono mobilitate e hanno iniziato a cercarla, dopo aver ascoltato il racconto dei genitori e raccolto le informazioni utili per riconoscerla e trovarla. A notarla sono stati gli agenti della polizia ferroviaria di Civitavecchia. I poliziotti l'hanno fermata e, dopo averla rassicurata con toni sereni, l'hanno riportata da mamma e papà. Attimi di preoccupazione per i due genitori, ma la vicenda fortunatamente si è conclusa con il lieto fine. La giovane è tornata nelle braccia di mamma e papà che hanno tirato un sospiro di sollievo.