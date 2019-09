in foto: Foto di repertorio

Una bambina di 10 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita nel primo pomeriggio di ieri in via Città di Prato, zona Magliana a Roma. Stando a quanto si apprende, la bimba è stata trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso pediatrico del San Camillo, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo XI Marconi. Al volante della vettura che ha investito la bimba, una Peugeot 308, c'era un uomo tra i 30 e i 40 anni, identificato e sottoposto agli esami di rito per capire se abbia assunto alcol o droga. L'automobile è stata sequestrata. La strada coinvolta nell'incidente, avvenuto intorno alle 14 di ieri, è stata chiusa e poi riaperta dai vigili intervenuti sul posto.

Ieri tre incidenti mortali a Roma

Sperando di non dover aggiungere l'investimento in cui è rimasta coinvolta la bambina nell'elenco, ieri a Roma si sono verificati tre incidenti mortali: il primo è avvenuto intorno alle 19 in viale Giovanni Battista Valente all'incrocio con via Collatina. Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un'automobile. Il secondo è avvenuto poco prima delle 23 in via Casilina: stando a quanto si apprende, un motociclista di 26 anni, a bordo di una moto Yamaha, ha perso il controllo della sua dueruote e si è schiantato contro un palo. L'altro incidente è avvenuto sulla tangenziale est, dove un uomo è stato sbalzato fuori dalla sua auto in seguito a una sbandata ed è stato poi travolto da un pullman in transito.