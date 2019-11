in foto: I tornelli della metro a Roma

In occasione del Black Friday il 29 e il 30 novembre Atac ha deciso, in collaborazione con Mastercard, di non far pagare i biglietti per le metropolitane di Roma. Per approfittare dell'iniziativa e avere così tutte le corse in omaggio occorre possedere una carta ‘Mastercard Debit Contactless' da poter passare al tornello della metropolitana. I possessori della carta potranno usufruire del servizio in maniera totalmente gratuita e per un numero potenzialmente infinito di corse nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 novembre.

Corse gratis per la metropolitana il 29 e il 30 novembre

Per utilizzare il servizio tap & go ai tornelli è sufficiente avere una carta Mastercard Debit con tecnologia contactless. Utilizzando la modalità contactless, il costo dei biglietti non sarà addebitato ai titolari, ma pagato da Mastercard. Gli addebiti (che in questo caso non ci saranno) possono essere verificati sul sito di Atac nella sezione tap & go e sul proprio home banking.

In caso di controlli basterà la carta di credito

Il servizio è valido venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre e attivo sull’intera rete metropolitana di Roma (metro A, metro B/B1, metro C), e sulle linee ferroviarie regionali dotate di tornelli di ingresso (Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Viterbo tratta urbana). Sarà possibile proseguire il viaggio (fino allo scadere dei 100 minuti di validità del biglietto) su autobus e tram Atac. In caso di controlli da parte del personale ATAC, è sufficiente presentare la tua carta o il dispositivo utilizzato al momento della convalida.