Ha rubato un orologio Rolex in oro dal valore di oltre 40mila euro a un romano in piazza Mazzini, nel quartiere Prati a Roma. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato, dopo solo mezz'ora dall'accaduto, S.G, un 45enne napoletano in trasferta nella Capitale, con precedenti, che dovrà rispondere del reato di rapina in concorso. L'uomo è stato fermato ieri pomeriggio, domenica 26 maggio, in zona Magliana e i poliziotti sono sulle tracce di uno o più complici, insieme ai quali ha agito aggredendo la vittima in strada. Si tratta di una banda di rapinatori di orologi di valore, proveniente dai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Rapina a Prati: rubano un Rolex da 40mila euro

Secondo le informazioni apprese sulla ricostruzione della rapina svolta dalla Polizia di Stato, la banda di rapinatori proveniente da Napoli aveva puntato l'uomo con al polso il Rolex, escogitando un piano per mettere a segno il colpo: prima hanno pedinato la sua auto dal Lungotevere de’ Cenci nei pressi della Sinagoga in direzione Prati, a bordo di uno scooter, poi, hanno aspettato che l’uomo, dopo aver fatto la spesa al supermercato, salisse nuovamente a bordo della propria macchina. A quel punto, uno dei due rapinatori attendeva in sella allo scooter, mentre il complice ha aperto la portiera e ha aggredito la vittima. Infine, afferrandole il braccio sinistro, gli ha strappato il Rolex dal polso, per poi darsi alla fuga a bordo del veicolo a due ruote.

Le indagini e l'arresto

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma sono scattate a seguito della denuncia del cittadino romano, che, dopo essere stato rapinato, si è rivolto in Commissariato, raccontando l'accaduto alle forze del'ordine. Raccolte le informazioni necessarie, gli agenti hanno svolto le ricerche fino ad individuare il 45enne, già noto per essere stato arrestato cinque anni fa. Individuato nel quartiere di Roma Sud, il rapinatore alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare e di far perdere le sue tracce prendendo la metro B alla stazione della Magliana. L'uomo ha abbandonato lo scooter sul quale stava viaggiando, per poi disfarsi dell’orologio e cercare di eliminare ogni prova. Il 45enne è finito in manette e portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.