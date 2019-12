Roma, banda della droga sui social network: arrestati tre giovani

Tre giovani sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga. Vendevano la sostanza stupefacente online come veri addetti alla pubblicità, lanciando annunci anche sui social network. I poliziotti li hanno scoperti e sgominato l’attività illegale a seguito di alcuni controlli in via Casal Lumbroso.