Un bambino rom di 11 anni è stato aggredito da un 29enne di Roma alla stazione Termini della metro A. "Voglio ammazzare gli zingari perché mi hanno rotto il c***o", ha urlato, scagliandosi contro il ragazzino mentre questi era accanto a due guardie giurate, intervenute tempestivamente per bloccare l'aggressore. Il fatto è avvenuto alle 15.40 di giovedì 21 febbraio: a riportarlo, è RomaToday. Tutto è iniziato quando due agenti dell'Italpol si sono accorti di un uomo che urlava contro l'11enne, accusandolo di avergli rubato 70 euro. Vista la situazione, si sono avvicinati per controllare cosa stesse accadendo, ma nemmeno la loro presenza ha calmato il 29enne che ha continuato a inveire contro il bambino. "Questo ladro mi ha appena fregato 70 euro, state sempre qua a rubà. A voi zingari vi ammazziamo". Le guardie giurate hanno preso allora in custodia l'11enne per allertare le forze dell'ordine e identificarlo. Ed è in quel momento che è successo l'impensabile.

Bambino rom colpito alla nuca con taglierino: arrestato l'aggressore

Nonostante il bambino fosse stato già preso in consegna dalle guardie giurate per essere portato dentro al loro box, le urla dell'uomo non si sono fermate. Anzi, la sua rabbia non è placata minimamente ed è esplosa in maniera incontrollata. Il 29enne ha estratto un taglierino e si è scagliato contro l'11enne, mirando alla testa. Il ragazzino è stato ferito alla nuca, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Le due guardie giurate, infatti, sono intervenute in maniera tempestiva bloccando l'uomo, ed evitando che ferisse ulteriormente l'11enne. L'aggressore, un 29enne romano di San Basilio, è stato arrestato dagli agenti dei commissariati Viminale e Flaminio: il rito direttissimo è previsto per questa mattina al Tribunale di piazzale Clodio. L'accusa è di lesioni aggravate. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato medicato con cinque punti di sutura: non aveva con sé i 70 euro di cui parlava l'uomo che l'ha aggredito.