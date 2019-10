in foto: Scuola Primaria ’Casa Dei Bimbi’ – Garbatella, Roma

Wc sporchi e grembiulini macchiati di escrementi. Accade nella scuola primaria ‘Casa dei bimbi' di Garbatella a Roma. A denunciare le condizioni igieniche carenti sono i genitori dei piccoli alunni che hanno pubblicato un post su Facebook con tanto di foto. Esausti della situazione, mamme e papà si sono organizzati, hanno fatto un blitz all'interno della scuola e, armati di guanti, stracci e detersivi, hanno pulito i bagni. Un disagio, spiegano i genitori, che nasce dalla crisi interna a Roma Multiservizi. Nei giorni scorsi l'azienda ha infatti annunciato 3500 licenziamenti, non rispettando di fatto il contratto di fornitura dei servizi essenziali in alcune scuole della Capitale.

Mancano gli operatori in alcune scuole di Roma

"L'intervento di pulizia dei genitori è stato necessario per per riportare i bagni utilizzati dai piccoli in condizioni di sicurezza igienica – spiega il comitato dei genitori della ‘Casa dei bimbi' – Da giorni manca la pulizia e il servizio di “accompagnamento” dei bambini nei bagni, compito che spetta agli operatori della Multiservizi incaricati. Il problema non è che gli operatori non svolgono i loro compiti ma è che non ci sono".

Bernando Andriani, un genitore, spiega: "La società Multiservizi da giorni sta inviando nella nostra scuola pochissimi operatori, non sufficienti a coprire turni e mansioni. Questo è dovuto a un cambio/riduzione dei turni concordato tra la società e l’amministrazione pubblica. Il risultato è che i servizi minimi essenziali non sono garantiti. Oggi abbiamo ripristinato le condizioni igieniche che devono avere i bagni di una scuola, domani se necessario lo rifaremo e se servirà autogestiremo la nostra scuola. Nel frattempo porteremo avanti altre iniziative di denuncia e sensibilizzazione verso la pubblica amministrazione fino alla risoluzione del problema”.

Raggi critica il licenziamento collettivo

La notizia dei licenziamenti di migliaia di dipendenti della Roma Multiservizi è trapelata mercoledì, al termine dell'incontro tra i sindacati e il responsabile delle risorse umane dell'azienda. Un provvedimento che domani farà scendere in piazza lavoratori che chiederanno il ritiro della procedura di licenziamento collettivo. A criticare la decisione dalla Roma Multiservizi anche la sindaca Virginia Raggi, che ha convocato un incontro in Campidoglio per il 28 ottobre.