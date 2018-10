in foto: Serpente avvistato a Roma ieri sera nei pressi di un cassonetto dell’immondizia – Foto Facebook Ivan Errani

Avvistato un pitone ieri sera tra l'ospedale San Filippo Neri e Santa Maria della Pietà, nord di Roma, quartiere Monte Mario, vicino a un cassonetto dei rifiuti. Il rettile, fotografato da diversi cittadini, è lungo più di un metro e probabilmente è stato abbandonato in strada da qualcuno che lo teneva in casa. Non è chiaro se il serpente sia stato salvato, probabilmente si attende l'arrivo dei veterinari dell'Asl locale.