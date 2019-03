in foto: Autocisterna si ribalta sulla via Ardeatina a Roma

Incidente sulla via Ardeatina alle 16 e 30 circa di oggi, 26 marzo 2019. Un'autocisterna che trasportava 27mila litri di gasolio si è ribaltata all'altezza di via di Porta Medaglia, zona Divino Amore a sud del Grande Raccordo Anulare di Roma. Stando a quanto ricostruito, il mezzo avrebbe sbandato per motivi ancora da accertare e si sarebbe ribaltato. Secondo quanto si apprende, il conducente sarebbe illeso e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Integra anche la cisterna, con il gasolio che quindi non si è riversato sulla carreggiata dell'Ardeatina. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto degli uomini del nucleo Nbcr, un'autogru e un'autobotte. Il loro intervento non è stato necessario. Per il momento la strada è chiusa al traffico nel tratto tra Via di Porta Medaglia e Via della Falcognana in direzione Roma.

Ardeatina chiusa tra via di Porta Medaglia e via della Falcognana

L'annuncio di Astral Infomobilità su Facebook: "Ardeatina: per incidente chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Via di Porta Medaglia e Via della Falcognana. Uscita consigliata per chi proviene da Roma: Via della Falcognana. Uscita consigliata per chi proviene da Santa Palomba: Via di Porta Medaglia".