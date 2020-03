in foto: Autobus in fiamme sull’Autostrada A24 nel corso della notte di oggi. Nessun ferito.

Autobus in fiamme sul tratto urbano dell'Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo nella notte di oggi, mercoledì 4 marzo. Stando a quanto si apprende, il mezzo incendiato è un bus della Roma Tpl senza passeggeri e pronto al rientro nella rimessa. Si tratta di un mezzo della linea 039. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano feriti o intossicati. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare i soccorritori è stato lo stesso autista del bus. Il mezzo di Roma Tpl è stato completamente distrutto, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Al momento le cause dell'incendio rimangono sconosciute.

Un altro autobus ha preso fuoco meno di una settimana fa in zona Portuense

Un altro bus, questa volta di Atac, ha preso fuoco meno di una settimana fa in zona Portuense a Roma. L'incendio è scoppiato in via Pietro Frattini, all'altezza di Largo La Loggia. Il mezzo coinvolto è uno degli autobus dell'Atac della linea 710. Sconosciute le cause dell'incendio, ma è possibile che si sia originato, come accade di frequente, nel vano motore del mezzo pubblico. Anche in quel caso nessuno è rimasto ferito.