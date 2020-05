in foto: Foto di repertorio

Autobus in fiamme all'esterno della Galleria Giovanni XXIII di Roma. L'incendio si è verificato fuori dal tunnel, ma il fumo ha invaso tutta la galleria, che quindi è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia su disposizione degli agenti della polizia locale della Capitale. L'incendio si è verificato alle 6 di questa mattina. Sul posto sono intervenute diverse squadre della polizia locale per gestire il traffico. Non si segnalano feriti o danni, per il momento.