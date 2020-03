in foto: immagine di repertorio

Un autobus ha preso fuoco alle prime luci dell'alba di oggi – venerdì 6 marzo- subito dopo essere uscito dalla rimessa Atac di via Luigi Candoni, in zona Magliana. Erano circa le 5.30 quando le fiamme sono partite dal vano motore, subito dopo l'accensione del mezzo. Il conducente è sceso dal mezzo che stava per prendere servizio e con l'ausilio dei colleghi ha spento il rogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato San Paolo.

Solo due giorni fa un bus in fiamme sul Grande Raccordo Anulare

L'ultimo autobus andato a fuoco solo due giorni fa: nella notte tra il 3 e il 4 marzo un mezzo della Roma Tpl senza passeggeri a bordo stava rientrando in rimessa transitando sul Grande Raccordo Anulare, quando a bordo si è sviluppato un rogo. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco e anche in questo caso non si è verificato nessun ferito o intossicato.