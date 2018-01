in foto: Fotografia di Amin Nour postata da Stefano Miceli sul gruppo Facebook 'Roma Pulita!'

Un autobus Atac della linea 60 Express (che collega piazza Venezia con Montesacro e Talenti) si è schiantato contro un palo al capolinea di piazza Venezia a Roma. Stando a quanto si apprende, il bus era parcheggiato al capolinea quando improvvisamente e per motivi ancora da accertare si è sfrenato ed è andato a sbattere contro un cartello stradale al centro di uno spazio verde.

Attimi di panico a piazza Venezia, ma nessun ferito.

Attimi di panico a piazza Venezia per quella che sarebbe potuta diventare una tragedia. La velocità bassa del mezzo ha evitato che qualche passante potesse rimanere ferito. A bordo del bus Atac in quel momento non c'era nessuno. Non è stato necessario l'intervento dei mezzi del 118. Sul posto sono invece intervenuti gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Le forze dell'ordine e la stessa Atac indagheranno per accertare le cause dell'incidente.