Un bimbo è rimasto ferito e soccorso in codice rosso a seguito di un investimento. A travolgerlo un'auto in transito lungo via di Casal Bianco a Settecamini. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 4 febbraio, nella periferia Nord – Est di Roma. Vittima dell'incidente stradale un undicenne di nazionalità romena, trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni. Secondo le informazioni apprese, mancavano pochi minuti alle ore 20 quando il piccolo si trovava in strada in compagnia della madre e di altri due bambini e stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza via di Colleverde, quando, improvvisamente, la macchina, un'Opel Corsa, lo ha travolto, facendolo cadere riverso sull'asfalto. Alla guida del veicolo c'era un ventiseienne, che si è fermato ed è sceso di corsa dall'abitacolo, per prestargli i primi soccorsi. Nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112.

Bimbo investito a Settecamini soccorso in codice rosso

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in custodia il piccolo e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale in codice rosso. Arrivato nel pronto soccorso dell'Amba Aradam, il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Presenti per i rilievi scientifici del caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Tiburtino, che hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano sull'accaduto per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità da parte del conducente. Il ventiseienne alla guida è stato sottoposto, come di routine, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, all'ospedale Sandro Petrini.