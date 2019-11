Roma, auto investe una ragazza sulla Palmiro Togliatti: grave una 28enne

Grave incidente stradale in viale Palmiro Togliatti, nella periferia di Roma, dove un’auto ha investito all’alba una ragazza di ventotto anni che stava attraversando la strada. Soccorsa in codice rosso, è stata trasportata con urgenza in ospedale a Tor Vergata, le sue condizioni di salute sono gravi.