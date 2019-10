in foto: Foto di Rinaldo Sidoli

L'assessore della giunta di Virginia Raggi alla Città in Movimento, il pentastellato Pietro Calabrese, ha richiesto"verifiche urgenti" ai vertici di Roma Tpl per l'increscioso episodio che si sarebbe verificato a bordo della linea 982, gestita dal consorzio privato che ha in appalto le linee periferiche del servizio di trasporto pubblico. Erano circa le 17.00 di ieri – venerdì 17 ottobre – quando il conducente del mezzo pubblico avrebbe fatto scendere i passeggeri, per caricare a bordo il suo scooter nel quartiere di Monteverde. La denuncia è stata fatta da Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista, con un post su Facebook corredato dalle foto delle scooter caricato sul bus.

L'assessore ha chiesto all'azienda "immediati provvedimenti", secondo "quanto previsto dal codice disciplinare del contratto nazionale degli autoferrotranvieri", nel caso la denuncia ripresa da tutti i mezzi di stampa trovasse riscontro nell'inchiesta interna. Il conducente potrebbe non solo perdere il lavoro, ma essere anche denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Il racconto di quanto accaduto: "Il mezzo è ripartito con lo stesso autista che addirittura non indossava una divisa. I passeggeri, dopo aver atteso circa 10 minuti la partenza del mezzo pubblico, sono stati costretti a scendere e prendere un altro mezzo di trasporto. L’autista dell’autobus in stato di agitazione ha liquidato le persone che si trovavano a bordo con un laconico ‘l'autobus non parte’ indicando l’uscita per poi occuparsi unicamente del suo due ruote".