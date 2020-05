Sul sito del comune di Roma è stato pubblicato l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse sullo sharing dei monopattini elettrici. Da oggi tutti gli operatori interessati potranno fare domanda per far sbarcare la loro flotta a Roma. Gli operatori, ha spiegato l'assessore capitolino ai Trasporti, Pietro Calabrese, "dovranno garantire standard minimi, come il limite di mezzi che va da un minimo di 750 ad un massimo di 1000 o le aree di attività, e regole sulla circolazione e la sosta simili a quelle già previste per le biciclette. Ricordo infatti che, in base alle ultime disposizioni governative, il monopattino è equiparato alla bicicletta. Gli operatori saranno tenuti inoltre a comunicare i dati in tempo reale a Roma Capitale, inclusa la localizzazione, tramite Gps, del mezzo". Chi utilizzerà i monopattini, ha ricordato Calabrese, "potrà circolare anche sulle ciclabili: abbiamo appena approvato il piano straordinario per realizzare nuove piste transitorie sulle principali direttrici cittadine e come ricuciture della rete esistente".

La mappa delle piste ciclabili

Questa è la mappa delle piste ciclabile già esistenti e quelle transitorie che verranno realizzate. Ecco le prime:

Prolungamento della ciclabile Tuscolana, da piazza Cinecittà a Largo Brindisi, e della ciclabile Nomentana, fino a piazza della Repubblica.

nuove corsie da piazza dei Giureconsulti a Porta Cavalleggeri; da piazza Cina a viale Egeo; da Fonte Laurentina a viale Cristoforo Colombo; da piazza Pio XI ai Colli Portuensi.

Si tratta di corsie "transitorie e non temporanee", ha spiegato l'assessore Calabrese, "perché data l’emergenza le realizziamo velocemente in modalità semplificata, secondo quanto previsto in tempi molto più dilatati, e comunque con la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada, con il programma di perfezionarle mano a mano che verranno definiti i progetti e le cantierizzazioni con gli ulteriori dettagli, per classificarle infine come permanenti".