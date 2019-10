Si parte con 700 biciclette, ma in poche settimane diventeranno 2800, per coprire complessivamente 57 km quadrati e oltre al centro storico anche zone più esterne come Eur, Quartiere Coppedè, Monteverde Nuovo e Fleming; per affittarle si farà tutto tramite app: si seleziona quella più vicina e la si sblocca tramite il QR code, al costo di 20 centesimi al minuto. Uber ha scelto Roma per lanciare in Italia Uber Jump, il nuovo servizio che, con le stesse modalità con cui viene solitamente utilizzato quello analogo con le automobili, metterà a disposizione dei cittadini le biciclette a pedalata assistita, individuabili tramite Gps e sbloccabili con l'app. Le biciclette rosse di Uber Jump sono dotate di tecnologia "lock to", ovvero i lucchetti che permettono di parcheggiare ovunque e non soltanto fissando il telaio a una rastrelliera, e hanno un sistema Gps integrato per disincentivare atti di vandalismo come quelli che si erano verificati sui precedenti servizi di sharing. La pedalata assistita aumenta progressivamente fino a una spinta di 25 chilometri orari.

Presentato a Roma Uber Jump con la sindaca Raggi

Il servizio è stato presentato questa mattina, 21 ottobre, ai Fori Imperiali, dalla sindaca Virginia Raggi, insieme a Michele Biggi, jump general manager Southwestern Europe, e all'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. "Roma è stata scelta come prima città in Italia per l'avvio del servizio di uno dei maggiori operatori di sharing al mondo – ha detto la sindaca Raggi – da oggi 700 biciclette a pedalata assistita, che diventeranno 2800 in poche settimane, sono a disposizione di tutti, con uno sguardo attento alla mobilità sostenibile e al turismo. Un servizio di bike sharing moderno che va di pari passo con il rispetto del decoro urbano e la sicurezza dei mezzi. La geolocalizzazione, infatti, permetterà di monitorare le bici in tempo reale".

"Con il lancio di Jump a Roma – ha aggiunto Michele Biggi – ci proponiamo di fornire un servizio ai cittadini che cercano un'alternativa al proprio mezzo di trasporto o che non ne possiedono uno. Il nostro obiettivo è quello di essere un partner di lungo periodo per Roma, l'Italia, sia a livello nazionale sia locale. Una bici che è un gioiellino perché punta su sicurezza, affidabilità e comfort sono i suoi punti di forza"

Come funziona Uber Jump

Il servizio di bike sharing targato Uber funzionerà con modalità simili a quelle già utilizzate per le automobili. Tramite l'applicazione si potrà individuare la bicicletta a pedalata assistita più vicina e sbloccarla con un QR Code. La bicicletta potrà poi essere parcheggiata in un altro punto, una volta finito l'utilizzo, e sarà a disposizione del prossimo utente. Il costo è di 20 centesimi al minuto, ai quali si aggiunge quello di 50 centesimi per "sbloccare" la bicicletta e cominciare l'utilizzo. Complessivamente il costo dell'affitto per un'ora sarà, quindi, di 12 euro e 50 centesimi. Nel caso si lasciasse la bicicletta al di fuori dell'area coperta dal servizio, è previsto invece un ulteriore costo di 25 euro.