Un solo comandamento: niente "mappazzoni". È quello che da sempre chiede Bruno Barbieri, rinomato chef italiano divenuto famoso nella veste di giudice di Masterchef, noto talent di cucina. Ultimamente il cuoco con la passione per lo stile ha deciso di spostarsi dai fornelli alle camere d'albergo, dando spazio al suo interesse per le hotellerie di tutta Italia. Questa volta la scelta sarà più difficile del solito, perché il pluristellato Michelin farà tappa a Roma, nella Capitale ricca di monumenti e di alberghi da favola. Domani, giovedì 27 giugno alle 21:15, andrà in onda su Sky Uno la puntata di "4 Hotel" ambientata a Roma, per un'altra tappa del programma televisivo che sta riscuotendo molto consenso tra gli appassionati del genere, sulla falsa riga del successo di "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese. Per Barbieri la scelta sarà più ardua del solito, con i quattro albergatori della Città Eterna che si daranno battaglia a suon di location, servizi, qualità della camera e conto.

Ecco chi sono i quattro albergatori che si daranno battaglia per il titolo di miglior Hotel a Roma

Sono in totale quattro gli albergatori che cercheranno di convincere Bruno Barbieri del fatto che il loro albergo sia il migliore di Roma. La prima a fronteggiare gli avversari sarà Paola, proprietaria del The Yellow Square, sorto nella Capitale nel 1999. La sua location ricorda un ostello e vanta una clientela molto giovane. A contenderle lo scettro ci sarà Pasquale, capo dell'HT6, una vera boutique a cielo aperto nel quartiere ebraico della Città Eterna: il suo cavallo di battaglia è la cucina kosher e i servizi personalizzati. Segue Elena di Voi Donna Camilla Savelli, uno splendido convento datato 1642 trasformato in hotel 4 stelle. Chiude le fila Andrea di IRooms, albergo estremamente tecnologico con servizi all'avanguardia.