in foto: Arrestato violentatore seriale

Almeno sei donne sono state sue vittime. Tutte lo hanno riconosciuto grazie alle riprese effettuate da una telecamera di sicurezza durante una delle sue aggressioni sessuali in strada. Ma ad inchiodarlo sono state le celle telefoniche: riconosciuto fotograficamente dalle donne, gli investigatori hanno condotto accertamenti sul suo smartphone e hanno visto che effettivamente si trovava sempre sul luogo delle violenze in quella determinata ora e in quel giorno. L'uomo, H.J.J., 31enne di origini colombiane, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Stando a quanto ricostruito agiva nel quartiere di San Giovanni, pieno centro di Roma.

Le indagini: almeno 6 le vittime

Le indagini sono cominciate in seguito alla denuncia presentata da due donne, vittime di violenza sessuale entrambe all'alba dello scorso 9 novembre. La prima era in attesa dell'arrivo del bus, mentre l'altra stava rientrando a casa. Il ragazzo, descritto come un uomo di carnagione olivastra con piumino e zaino, si sarebbe avvicinato alle ragazze, le avrebbe palpeggiate con violenza nelle parti intime. Avrebbe rincorso una delle vittime mentre lei urlava cercando aiuto, l'avrebbe raggiunta e aggredita scaraventandola sul cofano di un'automobile prima di continuare ad abusare di lei. Fortunatamente una telecamera di videosorveglianza ha registrato una delle aggressioni. Durante le indagini e grazie alle descrizioni delle donne e alle immagini delle telecamere, i poliziotti sono riusciti ad identificare il 31enne. Riconosciuto fotograficamente dalle sue vittime, ulteriori verifiche hanno consentito di stabilire la sua presenza in tutti i luoghi dove si erano consumate le violenze. Ora si trova in carcere, ma sono in corso altre indagini per capire se sia responsabile di altre aggressioni a Roma.